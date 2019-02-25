В Волгоградской области ликвидируют последствия аварии на ТЭЦ





Ремонтные работы по устранению последствий аварий на Камышинской ТЭЦ ведутся в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышина, накануне вечером на подстанции, принадлежащей Камышинским межрайонным электрическим сетям, произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате чего нарушилась циркуляция теплосети. На место аварии незамедлительно выехали аварийные службы города. Сейчас в усиленном режиме ведутся аварийно-восстановительные работы, на месте происшествия задействованы 8 единиц техники и более 50 специалистов.

Уже восстановлена подача тепла и горячего водоснабжения в отключенных домах: 8 квартал, ул. Циолковского, 2-ой участок, 5 мкр., 3 городок, пос. Мичуринский. Тем не менее часть домов в городе остается без отопления. В связи с этим сегодня не работали ряд детских садов.



