С 23 февраля!: Волгоградская область отмечает День защитника Отечества

Общество 23.02.2019 08:31
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23.02.2019 08:31
Сегодня в России отмечается День защитника Отечества. С этим праздником принято поздравлять мужчин всех возрастов и профессий, а особенно - тех, кто по роду своей деятельности рискует жизнью и защищает соотечественников от различных опасностей каждый день. В их числе сотрудники силовых структур, правоохранительных органов, военнослужащие.
Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня в честь настоящих мужчин ровно в полдень на нижней террасе Набережной имени 62-й Армии прозвучит залп "Выстрел памяти". Артиллеристы соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, совершат выстрелы тремя орудиями ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. На время проведения массовых мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, нижняя терраса Набережной им. 62 Армии станет пешеходной зоной: для обеспечения безопасности и комфорта горожан и гостей Волгограда на период с 11-00 до 22-00 23 февраля вводится ограничение движения.
Вечером волгоградцев и гостей города ждет праздничный салют. Яркое красочное шоу состоится на нижней террасе набережной: салют из 30-ти залпов будет произведен из орудий и салютных установок артиллерийских подразделений.
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