





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: единороссы готовятся к очередному взятию облдумы, суровый приговор за взятку одному из руководителей ФГУП «Управление строительства-34» ФСИН России, весеннее половодье приближается и другие темы дня.





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