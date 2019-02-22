Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде коррупционный скандал на федеральном предприятии завершился первой посадкой

Аналитика 21.02.2019 20:08
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21.02.2019 20:08



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: единороссы готовятся к очередному взятию облдумы, суровый приговор за взятку одному из руководителей ФГУП «Управление строительства-34» ФСИН России, весеннее половодье приближается и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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