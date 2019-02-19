Экономика

Сбербанк, «Сбербанк Лизинг» и GE Healthcare заключили соглашение о сотрудничестве

Экономика 19.02.2019 14:38
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19.02.2019 14:38


ПАО Сбербанк, АО «Сбербанк Лизинг» и GE Healthcare заключили соглашение о сотрудничестве в сфере лизинга медицинского оборудования. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, его подписание состоялось на Российском инвестиционном форуме.
Цель соглашения — обеспечить выгодные условия приобретения высокотехнологичного медицинского оборудования для государственных и частных лечебно-профилактических учреждений, что будет способствовать развитию и модернизации здравоохранения в России.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:«Развитие системы здравоохранения — одна из приоритетных для нашей страны задач, и Сбербанк готов участвовать в ее решении. Мы рады, что инструменты лизинга, предлагаемые Группой Сбербанк, помогут обновить фонд медицинской техники, предназначенной для диагностики и лечения заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических».
Трехстороннее сотрудничество поможет повысить показатели эффективности систем здравоохранения регионов. В рамках сотрудничества GE Healthcare будет отвечать за поставку широкой линейки высокотехнологичного диагностического оборудования и цифровых решений, а также его полную сервисную поддержку — ремонт оборудования и поставку запчастей. Кроме того, программы лизинга позволят предложить регионам комплексные решения по созданию центров экспертизы для ранней диагностики онкологических, кардиологических и других социально значимых заболеваний.
Вячеслав Спиров, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг»:«Сотрудничество с компанией GE Healthcare, крупнейшим производителем медицинской диагностической техники, позволит учреждениям приобретать оборудование на выгодных и комфортных условиях. Благодаря поставкам современного оборудования и обеспечение его бесперебойной работы будет улучшена диагностика, качество медицинских услуг и реабилитации». 
Нина Канделаки, президент и главный исполнительный директор GE Healthcare в России/СНГ:«GE Healthcare многие годы успешно реализует комплексные проекты в медицинских учреждениях различного уровня. Такие проекты требуют современных решений в области медицинских технологий, гибкого подхода к обслуживанию технической базы и большого фокуса на обучение медицинского персонала. Одним из новых, неотделимых элементов для успешной реализации медицинских проектов сегодня стало внедрение новых финансовых инструментов. Мы видим огромный потенциал в развитии этого направления и рады возможности сотрудничества с ПАО Сбербанк и АО «Сбербанк Лизинг». Мы уверены, что данное соглашение будет способствовать повышению доступности современной диагностики и качественной медицинской помощи для тысяч пациентов во всех регионах страны».
Напомним, что в декабре 2018 года АО «Сбербанк Лизинг» реализовал пилотный проект по обеспечению региональных учреждений здравоохранения высокотехнологичным оборудованием для лучевой терапии, предлучевой подготовки пациентов и радиохирургии. Техника была передана онкологическому диспансеру Волгоградской области по договору лизинга. Ввод этой высокотехнологичной аппаратуры в эксплуатацию запланирован на март 2019 года.
В октябре 2017 года в силу вступили поправки к статье 149 Налогового кодекса РФ, касающиеся лизинга медицинского оборудования. Согласно изменениям, операции по приобретению медицинского оборудования по договорам финансового лизинга освобождены от НДС. В условиях ограниченного бюджета сферы здравоохранения лизинг становится перспективным финансовым инструментом для частных и государственных игроков, которые нуждаются в обновлении медицинского оборудования.

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