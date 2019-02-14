Пьяный и влюбленный: волгоградец украл из цветочного магазина 25 роз

Происшествия 13.02.2019 12:33
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13.02.2019 12:33
День влюбленных 22-летний волгоградец встретит в качестве подозреваемого в ограблении цветочного павильона. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, сегодня рано утром в отдел полиции по Советскому району поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, зашел в цветочный павильон и похитил с прилавка букет из 25 роз. Мужчина воспользовался моментом, когда 48-летняя продавец отвлеклась. После того, как похититель скрылся, она нажала кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники ЧОП, которые помогли задержать грабителя. Участковый уполномоченный полиции доставил его в отдел.
Установлено, что подозреваемым в грабеже является 22-летний неработающий, ранее судимый за грабеж и хранение наркотиков житель Советского района. Задержанный сознался в содеянном. По его словам, похищенный букет он планировал подарить своей девушке на 14 февраля. Похищенное изъято.
Возбуждено уголовное дело. За грабеж мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
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