Пьяный и влюбленный: волгоградец украл из цветочного магазина 25 роз





День влюбленных 22-летний волгоградец встретит в качестве подозреваемого в ограблении цветочного павильона. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, сегодня рано утром в отдел полиции по Советскому району поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, зашел в цветочный павильон и похитил с прилавка букет из 25 роз. Мужчина воспользовался моментом, когда 48-летняя продавец отвлеклась. После того, как похититель скрылся, она нажала кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники ЧОП, которые помогли задержать грабителя. Участковый уполномоченный полиции доставил его в отдел.

Установлено, что подозреваемым в грабеже является 22-летний неработающий, ранее судимый за грабеж и хранение наркотиков житель Советского района. Задержанный сознался в содеянном. По его словам, похищенный букет он планировал подарить своей девушке на 14 февраля. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело. За грабеж мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.



