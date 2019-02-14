



К административной ответственности в виде штрафа за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан привлечена заместитель руководителя инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, основанием для привлечения должностного лица к административной ответственности послужили материалы проверки облпрокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2018 года орган контроля фактически уклонился от проведения проверки по обращению гражданина о неисполнении ресурсоснабжающей организацией обязанности по оформлению акта ввода в эксплуатацию приборов учета.

Ответ об отсутствии оснований для проверки был направлен заявителю за подписью заместителя руководителя инспекции государственного жилищного надзора области.

В результате заявитель был вынужден обратиться с жалобой на бездействие контролирующего органа в прокуратуру.

Суд согласился с мнением прокуратуры и назначил должностному лицу наказание в виде штрафа. Постановление о привлечении к административной ответственности в законную силу не вступило.



