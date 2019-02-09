Общество

Бойцы ЮВО Волгоградского гарнизона массово написали исторический диктант

Общество 09.02.2019 13:03
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09.02.2019 13:03


Более 3 тысяч военнослужащих соединения Южного военного округа,
дислоцированного в Волгоградской области, приняли участие в международной
просветительской акции «Знаешь историю – любишь Отечество», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс- службу ЮВО.
Диктант проходил в виде викторины и включал в себя 60 тестовых заданий. После проверки специально созданная комиссия доведет результаты до каждого военнослужащего индивидуально. Однако общая оценка уровню исторической грамотности военнослужащих каждой категории все же будет дана – это будет отражено в  итоговом аналитическом отчёте за все соединение.
Справка: Международная просветительская акция «Знаешь историю – любишь
Отечество» проводится в целях патриотического и духовно-нравственного
развития граждан нашей страны, и в первую очередь молодого поколения,
активного противоборства фальсификации истории государства, армии и
флота. Завершится она накануне Дня России 12 июня 2019 года.

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