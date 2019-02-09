Бойцы ЮВО Волгоградского гарнизона массово написали исторический диктант





Более 3 тысяч военнослужащих соединения Южного военного округа,



Диктант проходил в виде викторины и включал в себя 60 тестовых заданий. После проверки специально созданная комиссия доведет результаты до каждого военнослужащего индивидуально. Однако общая оценка уровню исторической грамотности военнослужащих каждой категории все же будет дана – это будет отражено в итоговом аналитическом отчёте за все соединение.

Справка: Международная просветительская акция «Знаешь историю – любишь

Отечество» проводится в целях патриотического и духовно-нравственного

развития граждан нашей страны, и в первую очередь молодого поколения,

активного противоборства фальсификации истории государства, армии и

флота. Завершится она накануне Дня России 12 июня 2019 года.



дислоцированного в Волгоградской области, приняли участие в международнойпросветительской акции «Знаешь историю – любишь Отечество», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс- службу ЮВО.