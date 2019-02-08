Экономика

Банк «Возрождение» предлагает волгоградцам оплачивать коммунальные платежи с помощью интернет или мобильного банка

Экономика 08.02.2019 17:42 Реклама
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08.02.2019 17:42

Банк «Возрождение» внёс муниципальный расчетный центр ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» в список поставщиков услуг своего мобильного и Интернет-банка. Включение нового партнера в дистанционный сервис платежей позволит жителям города в несколько кликов оплачивать жилищно-коммунальные услуги в частных и многоквартирных домах.



Дистанционные сервисы банка обеспечивают полноценную поддержку почти всех повседневных операций клиентов. Сервисы удаленной оплаты доступны для клиентов банка «Возрождение» в Мобильном и Интернет-банке, а также в его банкоматах, программа реновации которых завершилась в 2018 году, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.
«В прошлом году банк «Возрождение» полностью обновил свои дистанционные сервисы: Интернет-банк и мобильное приложение. Пользователи высоко оценили простоту и удобство последних версий, расширенный функционал и целый ряд полезных новшеств. В результате с момента запуска проекта в октябре прошлого года число клиентов, использующих новые сервисы, выросло почти в два раза», – комментирует Управляющий Волгоградским филиалом банка «Возрождение» Гаяне Могилина. – Уверена, что для жителей нашего города услуги дистанционных платежей также станут удобным подспорьем в житейских и финансовых вопросах».

Для справки: ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» – муниципальный расчетный центр, осуществляющий деятельность по получению платежей за коммунальные услуги, а также оказанию информационно-вычислительных услуг управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и ресурсоснабжающим организациям.

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