Банк «Возрождение» предлагает волгоградцам оплачивать коммунальные платежи с помощью интернет или мобильного банка
Экономика 08.02.2019 17:42 Реклама
341 0
08.02.2019 17:42
Банк «Возрождение» внёс муниципальный расчетный центр ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» в список поставщиков услуг своего мобильного и Интернет-банка. Включение нового партнера в дистанционный сервис платежей позволит жителям города в несколько кликов оплачивать жилищно-коммунальные услуги в частных и многоквартирных домах.
Дистанционные сервисы банка обеспечивают полноценную поддержку почти всех повседневных операций клиентов. Сервисы удаленной оплаты доступны для клиентов банка «Возрождение» в Мобильном и Интернет-банке, а также в его банкоматах, программа реновации которых завершилась в 2018 году, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.
«В прошлом году банк «Возрождение» полностью обновил свои дистанционные сервисы: Интернет-банк и мобильное приложение. Пользователи высоко оценили простоту и удобство последних версий, расширенный функционал и целый ряд полезных новшеств. В результате с момента запуска проекта в октябре прошлого года число клиентов, использующих новые сервисы, выросло почти в два раза», – комментирует Управляющий Волгоградским филиалом банка «Возрождение» Гаяне Могилина. – Уверена, что для жителей нашего города услуги дистанционных платежей также станут удобным подспорьем в житейских и финансовых вопросах».
Для справки: ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» – муниципальный расчетный центр, осуществляющий деятельность по получению платежей за коммунальные услуги, а также оказанию информационно-вычислительных услуг управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и ресурсоснабжающим организациям.
Реклама
Популярное по теме
28.01.2019 16:17
13762 10
13.01.2019 10:55
23411 0
В Волгограде налоговиков нацелили на успешную работу в текущем году08.02.2019 15:22
Сбербанк и Белвнешэкономбанк заключили генеральное соглашение о предоставлении финансирования08.02.2019 11:00
Сбербанк выбрал лучшие студенческие идеи Java-приложений07.02.2019 10:43
Утратил право собственности: ВМК "Красный Октябрь" лишили здания лодочной станции06.02.2019 18:46
Мгновенные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны и в Связном06.02.2019 10:22
На предприятии «ЕвроХима» получили первый гранулированный хлористый калий06.02.2019 10:03
Сбербанк предложил клиентам программу организации и оплаты лечения онкологических заболеваний05.02.2019 11:19
Сбербанк продлил скидку на ипотеку04.02.2019 12:02
Промсвязьбанк: платите за услуги ЖКХ быстро и просто04.02.2019 11:09
Сбербанк и администрация Волгоградской области расширяют сотрудничество по реализации государственно-частного партнерства02.02.2019 11:17
Новое мобильное приложение банка «Возрождение» бьет рекорды скачиваний01.02.2019 16:25
В Совет директоров банка «Возрождение» вошли представители государственной финансовой группы ВТБ30.01.2019 14:56
ВТБ и НИУ ВШЭ обсудят VR-технологии и блокчейн с финалистами олимпиады «Я – профессионал»30.01.2019 13:27
В арбитраже Волгоградской области резко увеличились количество банкротных дел29.01.2019 11:19
За 2018 год ВТБ Лизинг предоставил клиентам более 20 тысяч вагонов28.01.2019 18:07
Реклама