



Следственный отдел по Тракторозаводскому району СУ СКР по региону проводит процессуальную проверку по факту гибели 35-летней жительницы Вьетнама от угарного газа. Как сообщила ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которой предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, сегодня утром в одной из квартир дома, расположенного на улице Ополченская в Волгограде, обнаружено тело 35-летней гражданки республики Вьетнам. Кроме того, с указанного адреса госпитализирован подросток, сын погибшей женщины. Известно, что женщина отравилась угарным газом.



