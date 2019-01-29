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Расследования 29.01.2019 10:58
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29.01.2019 10:58
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух братьев – директора и фактического руководителя организации, осуществляющей деятельность по переплавке металлов. Они обвиняются в совершении двух эпизодов преступлений - уклонении от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по версии следствия, обвиняемые в 2014-2016 годах уклонились от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о поставке лома свинца 8 юридическим лицам, что не соответствовало действительности. Также по документам обвиняемые якобы закупали свинец у 5 фирм, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли.
Таким способом они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 38 млн рублей.
Аналогичным образом в 2017 году они не уплатили НДС на сумму более 81 млн рублей путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке свинца у 17 юридических лиц, которые предпринимательскую деятельность не осуществляли.
Вину в инкриминируемых деяниях братья не признают.Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Светлоярский районный суд.
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