В Волгограде посетитель магазина украл 33 плитки шоколада





Посетитель одного из волгоградских магазинов спрятал в рукавах куртки и похитил 33 плитки шоколада, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу. Заявление в полицию поступило от начальника службы безопасности торговой точки. По горячим следам стражи порядка установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 49-летний житель Ворошиловского района, ранее привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение. Мужчина сознался в содеянном, и рассказал, как с похищенным вышел из магазина.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ – «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».



