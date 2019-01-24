Происшествия

В Волгограде посетитель магазина украл 33 плитки шоколада

Происшествия 24.01.2019 12:37
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24.01.2019 12:37


Посетитель одного из волгоградских магазинов спрятал в рукавах куртки и похитил 33 плитки шоколада, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу. Заявление в полицию поступило от начальника службы безопасности торговой точки. По горячим следам стражи порядка установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 49-летний житель Ворошиловского района, ранее привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение. Мужчина сознался в содеянном, и рассказал,  как с похищенным вышел из магазина.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей  УК РФ – «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

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