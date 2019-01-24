В Волгограде виновника смертельного ДТП отправили зимовать в СИЗО

Расследования 24.01.2019 12:02
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24.01.2019 12:02
Волгоградский областной суд оставил без изменения постановление об аресте участника смертельного ДТП в Тракторозаводском районе. как сообщили ИА "Высота 102" в облсуде, 21-летний Александр Курносов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).
По версии следствия, 12 января этого года Курносов, управляя автомобилем "Лада Гранта", двигался по ул. Шурухина в сторону ул. Ополченской. Проезжая перекресток на ул. Дегтярева и Шурухина, обвиняемый нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с остановившимся на светофоре автомобилем "ГАЗ 2834". После чего грузовой автомобиль отбросило на машину марки "Chery Tiggo", также остановившуюся на запрещающий сигнал светофора.
В результате три пассажира автомобиля "Лада Гранта" погибли на месте происшествия. Районный суд отправил Курносова под арест до 14 марта, но он обжаловал это решение. Апелляционная инстанция оставила его жалобу без удовлетворения.
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