Экономика 23.01.2019 16:16
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23.01.2019 16:16
22 предприятия Волгоградской области задолжали ПАО «Газпром» свыше 2,4 млрд рублей. Полный список компаний-должников опубликован на сайте ООО "Газпром Межрегионгаз", сообщает ИА «Высота 102». Лидером антирейтинга по-прежнему является завод-банкрот – ВОАО «Химпром», на который приходится почти половина суммарной задолженности (1,1 млрд рублей). На втором и третьем местах – коммунальные муниципальные предприятия Городищенского городского поселения («ЖК БРОН» и «Горхоз»), которые вместе должны за газ 263 млн рублей. Также среди злостных неплательщиков – МУПы Урюпинска, Котово, Камышинского, Среднеахтубинского и Ленинского районов.
АО «Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь» долгое время не может погасить «Газпрому» кредиторскую задолженность в размере 76 млн рублей, ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации - 11,9 млн рублей.
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