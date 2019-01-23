Экономика

«Газпром» ждет от предприятий Волгоградской области почти 2,5 млрд рублей

Экономика 23.01.2019 16:16
424 2
23.01.2019 16:16


22 предприятия Волгоградской области задолжали ПАО «Газпром» свыше 2,4 млрд рублей. Полный список компаний-должников опубликован на сайте ООО "Газпром Межрегионгаз", сообщает ИА «Высота 102». Лидером антирейтинга по-прежнему является завод-банкрот – ВОАО «Химпром», на который приходится почти половина суммарной задолженности (1,1 млрд рублей). На втором и третьем местах – коммунальные муниципальные предприятия Городищенского городского поселения («ЖК БРОН» и «Горхоз»), которые вместе должны за газ 263 млн рублей. Также среди злостных неплательщиков – МУПы Урюпинска, Котово, Камышинского, Среднеахтубинского и Ленинского районов. 
АО «Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь» долгое время не может погасить «Газпрому» кредиторскую задолженность в размере 76 млн рублей, ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации - 11,9 млн рублей.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
Волгоградский меткомбинат «Красный Октябрь» набирает оборонных заказов
08.01.2019 12:23
22121 0
Кредитору волгоградского меткомбината "Красный Октябрь" не удалось "обнулить" дело о банкротстве предприятия
17.01.2019 16:37
11370 16
Волгоградское УФАС заинтересовала информация о росте цен на яйца
24.12.2018 17:38
11645 22
Экономика
22.01.2019 14:36
Экономика 22.01.2019 14:36
6069 5 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.01.2019 11:50
Экономика 22.01.2019 11:50
8795 3 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.01.2019 16:18
Экономика 18.01.2019 16:18
2168 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.01.2019 11:56
Экономика 18.01.2019 11:56
608 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.01.2019 10:25
Экономика 18.01.2019 10:25
1461 8 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.01.2019 16:37
Экономика 17.01.2019 16:37
11370 16 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.01.2019 10:19
Экономика 17.01.2019 10:19
3183 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.01.2019 17:28
Экономика 15.01.2019 17:28
4195 12 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.01.2019 10:34
Экономика 15.01.2019 10:34
3493 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.01.2019 11:47
Экономика 14.01.2019 11:47
2097 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.01.2019 10:55
Экономика 13.01.2019 10:55
23056 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.01.2019 03:39
Экономика 12.01.2019 03:39
4152 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.01.2019 15:13
Экономика 11.01.2019 15:13
7786 13 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.01.2019 14:44
Экономика 11.01.2019 14:44
8221 13 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.01.2019 12:23
Экономика 08.01.2019 12:23
22121 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:04
Почти шесть десятков кандидатов хотят стать начальниками в мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
16:16
«Газпром» ждет от предприятий Волгоградской области почти 2,5 млрд рублейСмотреть фотографии
15:43
Бьются каждый день: ответственных за состояние трассы в Волгоградской области привлекут по статьеСмотреть фотографии
15:27
Арбитражный суд Москвы поддержал волгоградскую «Память» в споре с ФАС РоссииСмотреть фотографии
15:07
В Волгоградской области и еще 31 регионе страны накрыли сеть подпольных оружейников Смотреть фотографии
14:49
В Волгограде пассажирский автобус не доехал до конечной из-за ДТПСмотреть фотографии
14:35
Депутаты Волгоградской облдумы сорвали заседание комиссии по этикеСмотреть фотографии
14:17
В Волгограде среди бела дня поймали пьяного водителя без правСмотреть фотографии
14:00
Чиновники три года не замечают «буйное» кафе в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:33
Житель Волгоградской области второй раз отсидит за издевательства над матерьюСмотреть фотографии
13:18
Задержаны подозреваемые в краже мусорных баков на юге Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
12:53
В Волгоградской области затеяли «зачистку» УКСмотреть фотографии
12:22
Волгоградский облсуд заставил госорган заниматься фекалиямиСмотреть фотографии
11:47
В Волгоградской области из-за гололеда усилили обработку дорог реагентамиСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде задержали пенсионера, скрывшегося после ДТП с пешеходомСмотреть фотографии
10:08
«Хакер» из Волгоградской области пытался взломать сервер правительства Кировской областиСмотреть фотографии
09:30
Депутата Волгоградской облдумы снова вызвали на комиссию по этикеСмотреть фотографии
09:24
Полиция поймала волгоградца при закладке наркотиков в тайникиСмотреть фотографии
20:25
«Высота 102»ТВ: В Волгограде коммерсанту - коррупционеру дали по рукамСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
В Волгограде новые остановки распределили по районамСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде бывший следователь осужден за получение крупной взяткиСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде вынесли приговор участнику жестокой дракиСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде водителя-экспедитора посадили надолго за распродажу чужой техникиСмотреть фотографии
15:47
Селянина-лесоруба осудили за массовое уничтожение дубов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:26
В Волгограде муниципальные службы пытаются помочь УК в борьбе с наледью во дворахСмотреть фотографии
15:13
В Волгоградской области на вывоз мусора брошены силы районов и муниципалитетовСмотреть фотографии
14:36
Мэрия Волгограда не получила полуторамиллиардный кредитСмотреть фотографии
14:19
Дом охотника стал "яблоком раздора" между общественниками и районной властью в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде новый корпус онкологии построят через три годаСмотреть фотографии
12:51
Жительнице Волгоградской области грозит 7 лет за уничтожение 30 ясенейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 