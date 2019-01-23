Политика

Депутата Волгоградской облдумы снова вызвали на комиссию по этике

Политика 23.01.2019 09:30
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23.01.2019 09:30


Сегодня комиссия по этике Волгоградской облдумы рассмотрит обращение группы сотрудников Нового экспериментального театра, в котором они требуют публичных извинений от депутата Александра Осипова. Как сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте, в письме, которое подписали около 80 человек, говорится, что поводом для обращения послужили высказывания депутата о ныне покойном бывшем художественном руководителе ГБУК «НЭТ» Отаре Джангишерашвили. Эти фразы актеры посчитали «оскорблением и клеветой, порочащими честь и достоинство Отара Ивановича и работников театра – продолжателей дела его основателя».
Напомним, Александр Осипов уже не первый раз становится «фигурантом» дел, которые рассматривала комиссия по этике. Поводом для обсуждения поведения депутата становились конфликты с его коллегами – Алексеем Михеевым и Михаилом Таранцовым. За непарламентские выражения, которые Александр Осипов допустил во время одного из заседания думы, депутат вынужден был принести публичные извинения депутатскому корпусу. Также он был лишен права выступления на время одного заседания регпарламента. 

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