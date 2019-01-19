В Волжском пенсионер умер за рулем от инфаркта

Происшествия 19.01.2019 09:58
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19.01.2019 09:58
Трагедия произошла в Волжском накануне. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 62-летний водитель, управляя автомашиной «Санг Йонг», следуя по ул. Ленина, из-за сердечного приступа не справился с управлением. В результате машина столкнулась с другими припаркованными «Лада Гранта» и «Сузуки Гранд Витара». Водитель автомашины «Санг Йонг» скончался на месте до приезда бригады СМП по предварительным данным, от инфаркта.
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