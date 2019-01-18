Происшествия

На трассе Волгоградской области в тройном ДТП пострадали два человека

Происшествия 18.01.2019 09:57
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18.01.2019 09:57


Тройное ДТП произошло в Чернышковском районе на 188 километре трассы "Волгоград — Каменск-Шахтинский". Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 36-летний водитель «Мерседес МЛ-320» не предоставил преимущество на перекрестке машине «Вольво ВНЛ». В результате столкновения у тягача «Вольво» отлетело запасное колесо, которое врезалось в проезжающий по встречной полосе  «ГАЗ-2834».
В результате ДТП водитель и 35-летний пассажир «Мерседеса»  попали в больницу. 

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