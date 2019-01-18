На трассе Волгоградской области в тройном ДТП пострадали два человека



Тройное ДТП произошло в Чернышковском районе на 188 километре трассы "Волгоград — Каменск-Шахтинский". Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 36-летний водитель «Мерседес МЛ-320» не предоставил преимущество на перекрестке машине «Вольво ВНЛ». В результате столкновения у тягача «Вольво» отлетело запасное колесо, которое врезалось в проезжающий по встречной полосе «ГАЗ-2834».

В результате ДТП водитель и 35-летний пассажир «Мерседеса» попали в больницу.