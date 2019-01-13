Происшествия

Полицейские разыскивают подозреваемых в поджоге лифтов в Волгограде

Происшествия 13.01.2019 14:46
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13.01.2019 14:46


Полиция Волгограда разыскивает подозреваемых в поджоге лифтов в Дзержинском районе города. Как сообщили ИА «Высота 102», предполагаемого поджигателя зафиксировала видеокамера около подъезда одного из домов, где в минувшую пятницу загорелся лифт. Уже возбужденно уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога».
Напомним, в минувшую пятницу в рядом стоящих многоэтажках Дзержинского района загорелось 4 лифта.
Первый сигнал о горящем лифте в семнадцатиэтажном доме №58 по улице Землячки поступил на пульт спасателей около 14:30. Было эвакуировано 40 человек. Буквально через полчаса аналогичное сообщение пришло из дома №56 по улице 8-ой Воздушной. Пожарные вывели на улицу еще 15 жителей дома. В 19:40 серия поджогов лифтов продолжилась – огнем была охвачена кабина лифта в доме №74А по улице Землячки. И уже в 20:28 новый пожар: в панельной шестнадцатиэтажке №44 по улице 8-ой Воздушной горела деревянная обшивка подъемника на площади 1 квадратный метр.
Все возгорания были оперативно ликвидированы. В результате поджогов никто не пострадал.

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