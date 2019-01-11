Экономика

Волгоградская область не вошла в число регионов, где тариф ОСАГО оставят без изменений или понизят

Экономика 11.01.2019 14:44
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11.01.2019 14:44


Сегодня Российский союз автостраховщиков (РСА) назвал регионы и города, где тариф ОСАГО будет оставлен без изменений или понижен в 2019 году. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные РСА, Волгоградской области и города Волгограда в этом списке нет, но есть Михайловка и Камышин.
Данные были получены РСА в ходе опроса страховщиков. Так, большинство сохранят текущее значение базового тарифа по ОСАГО или снизят его на тех территориях, на которых они преимущественно работают. К регионам, в которых тариф будет оставлен без изменений или понижен, многие страховщики относят Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область (на этих четырех территориях зарегистрирована пятая часть всего российского автопарка). Среди территорий, на которых тарифы будут оставлены без изменений или снижены, ряд страховых компаний также называют следующие субъекты РФ: Астраханскую область, Вологодскую, Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Кировскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Магаданскую, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Пензенскую, Псковскую, Самарскую, Саратовскую, Сахалинскую, Свердловскую, Томскую, Ярославскую области, Байконур, Алтайский, Красноярский, Пермский края, Республики Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Тыва, Удмуртская, Чувашия, Чукотский и Ненецкий автономный округа.
Кроме того, ряд страховщиков планируют оставить неизменными или снизить тарифы на следующих территориях: Тюмень, Нижний Новгород, Архангельск, Котлас, Северодвинск, Брянск, Клинцы, Камышин, Михайловка, Борисоглебск, Лиски, Россошь, Краноскаменск, Кемерово, Анапа, Геленджик, Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк, Курган, Мурманск, Североморск, Апатиты, Мончегорск, Великий Новгород, Боровичи, Ливны, Мценск, Горно-Алтайск, Уфа, Элиста, Сыктывкар, Ухта, Симферополь, Севастополь, Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск, Бугульма, Лениногорск, Чистополь, Набережные Челны, Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево, Кисловодск, Михайловск, Ставрополь, Тула, Тюмень, Нефтеюганск, Нягань, Сургут, Магнитогорск, а также города Батайск и Шахты Ростовской области (которая в целом относится к "красной", проблемной зоне по ОСАГО).
При этом некоторые страховщики, которые не продают полисов на каких-либо территориях и не имеют там своих офисов урегулирования убытков, стараются установить в этих регионах тарифы по максимальной границе коридора. Это мера, которая должна снизить для страховых компаний риски покупки их полисов недобросовестными посредниками и последующих злоупотреблений правом в отношении этих страховщиков.
Напомним, с 9 января текущего года вступила в силу новая редакция указания Банка России о тарифах на ОСАГО. Оно расширяет тарифный коридор на 20% вверх и вниз, вводит 58 градаций по возрасту и стажу, а также реформирует коэффициент "бонус-малус". В результате коэффициент "возраст-стаж" снизился для опытных водителей и несколько вырос для молодых и неопытных. Реформа коэффициента "бонус-малус", согласно указанию ЦБ, будет запущена с 1 апреля. Каждому автовладельцу будет назначен один коэффициент "бонус-малус", который будет меняться один раз в год. При этом если сейчас у водителя несколько коэффициентов "бонус-малус" и он не попадал в аварии, то за ним будет закреплен наименьший из его коэффициентов.
В РСА считают, что теперь тариф  будет устанавливаться более справедливо: опытные безаварийные водители будут платить за ОСАГО меньше, а неопытные и часто попадающие в аварии водители - существенно больше.
Отметим, что сегодня многие федеральные СМИ заявили, что крупные страховщики после расширения тарифного коридора уже повысили максимальную ставку базового тарифа ОСАГО в некоторых регионах на 15-20%.  

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