В Волгограде лучшим сотрудникам прокуратуры вручили награды в честь профессионального праздника





Тридцать работников прокуратуры сегодня были отмечены наградами в честь профессионального праздника, сообщили ИА "Высота 102" в надзорном ведомстве Волгоградской области. Свое 297-летие прокуратура России - государственный орган, выполняющий задачи по защите законности, правопорядка, соблюдению прав и интересов граждан и государства - отметит 12 января. Накануне профессионального праздника в прокуратуре региона состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие руководители области и города, правоохранительных органов региона, территориальные и специализированные прокуроры, работники областного аппарата, ветераны органов прокуратуры.

Открывая торжественное мероприятие, прокурор Волгоградской области Максим Ершов поздравил присутствующих с профессиональным праздником, отметив вклад каждого работника в дело укрепления законности и правопорядка.

Профессионализм отдельных работников прокуратуры Волгоградской области был также отмечен Генеральным прокурором РФ. Ведомственные награды в торжественной обстановке получили 30 сотрудников прокуратуры. Так, нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" награжден прокурор Красноармейского района Волгограда А.В. Иванов, прокурор Центрального района А.Л. Яновский и заместитель прокурора Калачевского района Волгоградской области Л.В. Шапкина удостоены нагрудного знака "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации", медалями и знаками отличия отмечены шесть пенсионеров прокуратуры.



