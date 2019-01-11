В Волгограде лучшим сотрудникам прокуратуры вручили награды в честь профессионального праздника

Общество 11.01.2019 13:48
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11.01.2019 13:48
Тридцать работников прокуратуры сегодня были отмечены наградами в честь профессионального праздника, сообщили ИА "Высота 102" в надзорном ведомстве Волгоградской области. Свое 297-летие прокуратура России - государственный орган, выполняющий задачи по защите законности, правопорядка, соблюдению прав и интересов граждан и государства - отметит 12 января. Накануне профессионального праздника в прокуратуре региона состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие руководители области и города, правоохранительных органов региона, территориальные и специализированные прокуроры, работники областного аппарата, ветераны органов прокуратуры.
Открывая торжественное мероприятие, прокурор Волгоградской области Максим Ершов поздравил присутствующих с профессиональным праздником, отметив вклад каждого работника в дело укрепления законности и правопорядка.
Профессионализм отдельных работников прокуратуры Волгоградской области был также отмечен Генеральным прокурором РФ. Ведомственные награды в торжественной обстановке получили 30 сотрудников прокуратуры. Так, нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" награжден прокурор Красноармейского района Волгограда А.В. Иванов, прокурор Центрального района А.Л. Яновский и заместитель прокурора Калачевского района Волгоградской области Л.В. Шапкина удостоены нагрудного знака "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации", медалями и знаками отличия отмечены шесть пенсионеров прокуратуры.
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