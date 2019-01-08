Уличная пьянка в Волжском переросла в убийство





В первый день нового года на улице Мира в Волжском был обнаружен труп 36-летнего мужчины. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по Волгоградской области, на теле имелись порезы на шее. Также известно, что погибший был найден рядом с домом, где и проживал.

Через несколько дней – 4 января был задержан подозреваемый 36-летний мужчина. В убийстве он сразу же сознался.

По предварительной информации, погибший и подозреваемый ранее знакомы не были. А просто решили «отметить праздник» прям на улице. Но напившись, мужчины поссорились и подозреваемый несколько раз ударил "острым предметом" в шею своего нового знакомого.

Сейчас мужчина находится под стражей. Возбужденно уголовное дело по статье «Убийство».