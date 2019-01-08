Происшествия

Уличная пьянка в Волжском переросла в убийство

Происшествия 08.01.2019 13:47
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08.01.2019 13:47


В первый день нового года на улице Мира в Волжском был обнаружен труп 36-летнего мужчины. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по Волгоградской области, на теле имелись порезы на шее. Также известно, что погибший был найден рядом с домом, где и проживал. 
Через несколько дней – 4 января был задержан подозреваемый 36-летний мужчина. В убийстве он сразу же сознался.
По предварительной информации,  погибший и подозреваемый ранее знакомы не были. А просто решили «отметить праздник» прям на улице. Но напившись, мужчины поссорились и подозреваемый несколько раз ударил "острым предметом" в шею своего нового знакомого. 
Сейчас мужчина находится под стражей. Возбужденно уголовное дело по статье «Убийство».

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