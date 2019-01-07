Происшествия

Волгоградец не пережил новогодних праздников в своем гараже

Происшествия 07.01.2019 17:10
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07.01.2019 17:10


Тело 36-летнего мужчины было найдено 4 января в одном из гаражей по улице Мачтозаводская в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в  СУ СК России по региону, труп находился  в отечественном автомобиле «Волга».
По предварительным данным, за день до смерти мужчина поругался со своей женой и ушел  из дома. Супруга и обнаружила мужа мертвым  на следующий день. По данным следствия, в гараже мужчина выпивал. Точная причина смерти устанавливается.

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