Волгоградец не пережил новогодних праздников в своем гараже

Тело 36-летнего мужчины было найдено 4 января в одном из гаражей по улице Мачтозаводская в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, труп находился в отечественном автомобиле «Волга».
Происшествия 07.01.2019 17:10
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07.01.2019 17:10
Тело 36-летнего мужчины было найдено 4 января в одном из гаражей по улице Мачтозаводская в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, труп находился в отечественном автомобиле «Волга».
Тело 36-летнего мужчины было найдено 4 января в одном из гаражей по улице Мачтозаводская в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, труп находился в отечественном автомобиле «Волга».
По предварительным данным, за день до смерти мужчина поругался со своей женой и ушел из дома. Супруга и обнаружила мужа мертвым на следующий день. По данным следствия, в гараже мужчина выпивал. Точная причина смерти устанавливается.
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