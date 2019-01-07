Волгоградец не пережил новогодних праздников в своем гараже



Тело 36-летнего мужчины было найдено 4 января в одном из гаражей по улице Мачтозаводская в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, труп находился в отечественном автомобиле «Волга».

По предварительным данным, за день до смерти мужчина поругался со своей женой и ушел из дома. Супруга и обнаружила мужа мертвым на следующий день. По данным следствия, в гараже мужчина выпивал. Точная причина смерти устанавливается.



