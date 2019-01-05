Новый митрополит Феодор прибыл в Волгоград





Сегодня в Волгоград прибыл новый правящий митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Волгоградской епархии.

В международном аэропорту Волгограда главу митрополии встретили епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, секретарь Волгоградской епархии протоирей Вячеслав Жебелев и духовенство епархии.

«В первую очередь хотел бы познакомиться ближе не только с историей города и его достопримечательностями, но и с проблемами, которые есть везде, выстроить отношения с духовенством, познакомиться с людьми, я слышал, что люди здесь очень добрые, отзывчивые и светлые, — сказал по прибытии новый глава Волгоградской митрополии. — Надеюсь, что наша совместная работа принесет нам удовольствие и радость, мы будем трудиться не для себя, а для Господа, для развития и укрепления нашей Русской Православной матери-Церкви».

Решение о назначении епископа Феодора (Казанова) главой Волгоградской митрополии было принято в ходе заседания Священного Синода Русской Православной Церкви 28 декабря 2018 года. В течение трех последних лет он управлял Переславской и Угличской епархией.

3 января 2019 года епископ Волгоградский и Камышинский Феодор (Казанов) был возведен в сан митрополита Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Успенском соборе Московского Кремля.

Митрополит Герман, который долгое время возглавлял Волгоградскую митрополию, по решению Священного Синода почислен на покой в возрасте 81 года. Он будет пребывать в Волгограде, останется в сане митрополита и продолжит совершать богослужения в одном из храмов города, но уже не в качестве правящего архиерея.





Фото пресс-службы Волгоградской епархии