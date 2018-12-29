Волгоградскую митрополию возглавит епископ Феодор: митрополит Герман ушел на покой





Митрополитом Волгоградским и Камышинским избран Феодор (Казанов), епископ Переславский и Угличский, сообщает ИА "Высота 102". По информации Волгоградской епархии, такое решение принято в ходе заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось 28 декабря в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.

Члены Священного Синода удовлетворили прошение Преосвященного митрополита Волгоградского и Камышинского Германа об уходе на покой и выразили сердечную благодарность за многолетнее и плодотворное управление Волгоградской епархией: открытие десятков приходов, строительство новых храмов, увеличение штата духовенства, организацию монашеской жизни, взаимодействие епархии с региональной властью и общественными объединениями, а также за несение обязанностей главы Волгоградской митрополии.

Местом пребывания на покое для Преосвященного митрополита Германа определен Волгоград с материальным содержанием от Волгоградского епархиального управления.

Преосвященным Волгоградским и Камышинским, главой Волгоградской митрополии назначен епископ Переславский и Угличский Феодор, с освобождением его от управления Переславской епархией и благодарностью за архипастырские труды.

Преосвященным Переславским и Угличским Священный Синод постановил быть епископу Городищенскому Феоктисту, викарию Волгоградской епархии.

Напомним, митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману 81 год. В декабре отмечалось 50-летие со дня его епископской хиротонии. Новому митрополиту Феодору 45 лет. Епископом Переславским и Угличским он был избран 24 декабря 2015 года.