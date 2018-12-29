Волгоградскую митрополию возглавит епископ Феодор: митрополит Герман ушел на покой

Общество 29.12.2018 11:16
7488 0
29.12.2018 11:16
Митрополитом Волгоградским и Камышинским избран Феодор (Казанов), епископ Переславский и Угличский, сообщает ИА "Высота 102". По информации Волгоградской епархии, такое решение принято в ходе заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось 28 декабря в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.
Члены Священного Синода удовлетворили прошение Преосвященного митрополита Волгоградского и Камышинского Германа об уходе на покой и выразили сердечную благодарность за многолетнее и плодотворное управление Волгоградской епархией: открытие десятков приходов, строительство новых храмов, увеличение штата духовенства, организацию монашеской жизни, взаимодействие епархии с региональной властью и общественными объединениями, а также за несение обязанностей главы Волгоградской митрополии.
Местом пребывания на покое для Преосвященного митрополита Германа определен Волгоград с материальным содержанием от Волгоградского епархиального управления.
Преосвященным Волгоградским и Камышинским, главой Волгоградской митрополии назначен епископ Переславский и Угличский Феодор, с освобождением его от управления Переславской епархией и благодарностью за архипастырские труды.
Преосвященным Переславским и Угличским Священный Синод постановил быть епископу Городищенскому Феоктисту, викарию Волгоградской епархии.
Напомним, митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману 81 год. В декабре отмечалось 50-летие со дня его епископской хиротонии.
Новому митрополиту Феодору 45 лет. Епископом Переславским и Угличским он был избран 24 декабря 2015 года.
Фото Волгоградской епархии
Реклама
Популярное по теме
23.12.2018 18:24
57050 53
16.12.2018 12:32
31594 0
01.12.2018 17:48
23045 0
В Волгограде в казарме росгвардейцев в новом году починят крышу29.12.2018 15:36
Волгоградские полицейские задорно подвели итоги года29.12.2018 14:32
Трудно поверить: после теракта в здании ЖД-вокзала Волгограда прошло пять лет29.12.2018 12:34
«Мы три года ждали торжества справедливости!»: жители Волжского больше не будут платить за несуществующую услугу29.12.2018 11:28
В Волгограде вспоминают политика с большой буквы – Алевтину Апарину29.12.2018 11:17
«Царицынский»: горожане дали имя новому парку в центре Волгограда29.12.2018 10:01
Волгограду не хватает праздничного света28.12.2018 17:25
В Волгограде на площади Павших Борцов поселилась новогодняя сказка28.12.2018 16:22
В двух храмах Волгограда верующие встретят Новый год молитвой28.12.2018 15:42
Улицы Волгограда сковали предновогодние пробки28.12.2018 15:28
По югу Волгограда проедет новогодний трамвай желаний28.12.2018 14:51
Центробанк РФ через суд ликвидировал автоломбард на юге Волгограда28.12.2018 13:39
Жители Волгограда завалили почту письмами Деду Морозу28.12.2018 10:40
Стадион «Волгоград Арена» пропылесосят и отмоют за 118 миллионов рублей28.12.2018 10:24
Волгоградские налоговики одарили подшефный детский дом новогодними подарками28.12.2018 09:18
Реклама