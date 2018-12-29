В Волгограде вспоминают политика с большой буквы – Алевтину Апарину

Общество 29.12.2018 11:17
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29.12.2018 11:17
Сегодня, 29 декабря, в Волгограде вспоминают Алевтину Викторовну Апарину, которой не стало пять лет назад. Как сообщили ИА «Высота 102» в Сталинградском обкоме КПРФ, соратники бывшего члена ЦК КПРФ, первого секретаря Волгоградского обкома КПРФ принесли цветы к мемориальной доске, установленной на ее доме. Акция памяти продолжилась на Димитровском кладбище, где коммунисты возложили букеты на могилу Апариной.
Именем Алевтины Викторовны назван Всероссийский Женский Союз «Надежда России». По ее инициативе в России появился День Матери - праздник материнской нежности и самоотдачи. Апарина родилась 20 апреля 1941 года в Сталинграде. Получила диплом филологического факультета Ростовского государственного университета, затем - Саратовской высшей партийной школы. С 1993 года возглавляла Волгоградский обком КПРФ, в этом же году стала депутатом Государственной Думы РФ.
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