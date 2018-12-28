



«Кривое зеркало», 28 декабря 2018 года (в сокращении).

У россиян есть хорошая примета – в новый год нельзя входить с долгами. Нужно постараться расплатиться по всем своим обязательствам до боя курантов. Так как каждый следующий год-это новая страница нашей жизни и незачем туда тащить старые долги. Даже налоговая инспекция, которая верит цифрам, а не народным приметам, просит граждан оплатить долги до 3 декабря. Тем, кто не успел этого сделать - выписывается пеня.

Как правило, перед 3-им декабря в налоговой инспекции выстраиваются огромные очереди. Россияне внезапно вспоминают о своих долгах, и стараются успеть все оплатить без процентов. Однако не все спешат оплачивать имущественные налоги. Самое интересное, что с долгами по имуществу и транспорту в новый год входят, те кто, кто должен выступать примером для простых граждан – чиновники и народные избранники. Депутаты, в частности, принимают бюджет города и региона, однако остаются должниками по налогам, которые как раз зачисляются в местные бюджеты.

В прошлом году журналисты уже составляли хит-парад должников, который включили депутатов, чиновников и видных общественников – в общем всех тех, от деятельности которых напрямую зависит жизнь волгоградцев. Но как показывает практика, из года в год господа власть имущие, которые одной рукой голосуют за поднятие тарифов для населения, а другой освобождают от уплаты налогов крупные и успешные предприятия, сами не спешат «спать спокойно».

Подводя итоги уходящего года, стоит отметить, что из-за выборов в Волгоградскую городскую Думу, а также смены некоторых чиновников, действующие лица рейтинга неплательщиков поменялись. Главным должником региона стал впервые избранный депутат Гордумы Волгограда Руслан Морозов. У Руслана Сергеевича, в этом году карьера, что называется, пошла в гору. Мало того, что он стал депутатом, так еще и вошел в федеральный полит совет партии «Единая Россия». В экономическом плане у него тоже все хорошо. Господин Морозов является руководителем ООО «Волгоградский композитный завод». Сразу после избрания завод Руслана Сергеевича выиграл тендер мэрии на изготовление и поставку 69 остановок общественного транспорта. За остановочные павильоны завод получит 13,4 млн рублей. Все это не помешало депутату Морозову накопить больше миллиона долгов по налогам. Так, по земельному налогу народный избранник задолжал 1 млн 53 тысячи 404 рубля. Пеня по этому же налогу перевалила за 100 тысяч рублей. По налогу на имущество депутат должен около 95,9 тысяч рублей, проценты по этому налогу набежали на сумму 5895 рублей. Также Руслан Сергеевич не успел до 3 декабря рассчитаться с государством по транспортному налогу. Здесь его задолженность составляет 5067 рублей и пеня – 567 рублей. В общей сложности долг по всем налогам составляет 1 млн 260 тысяч рублей.

Также в прошлом году в числе лидеров-неплательщиков был депутат городской думы Иосиф Ефремов. Его долг составлял 160 тысяч рублей. Год прошел и долг немного уменьшился. Теперь он составляет 138 тысяч рублей.

В числе лидеров рейтинга неплательщиков новый представитель Гордумы Сергей Шилин. Он накопил налогов на сумму 336 тысяч рублей. Еще один новичок депутатского корпуса Дмитрий Никуйко также не является примером добропорядочного налогоплательщика. Дмитрий Александрович должен государству 118,5 тысяч рублей. Независимый депутат Дмитрий Крылов по транспортному налогу задолжал 77 тысяч рублей.

Среди депутатов Волгоградской областной Думы должников по налогам гораздо меньше. Так в прошлом году лидером среди региональных парламентариев был Юрий Корбаков. За ним значился долг в 136 тысяч рублей. В этом году его долг составляет лишь 3414 рублей. На этот раз пальму первенства неплательщиков Облдумы захватил Евгений Шаманаев с долгом в 79 тысяч 300 рублей. Также в числе лидеров Михаил Рогозин задолжавший государству 28 тысяч рублей и сын руководителя контрольно-счетной палаты Волгограда Иван Мордвинцев. Иван Александрович не заплатил налогов на 13800 рублей.

Также среди должников – руководитель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев, председатель департамента городского хозяйства Виталий Земцов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Ольга Устинова и другие известные персоны.

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