«С автобусом все плохо»: общественный транспорт со времен СССР в Волгоградской области остался дефицитом









Общественного транспорта в Сталинграде-Волгограде всегда не хватало. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", пролиставший подшивки местных газет 35-ти и даже 60-летней давности, и тогда горожане заваливали редакции жалобами на давку в салонах в утренний и вечерний часы пик, дефицит автобусов, рассказывали о случаях опозданий на работу из-за отсутствия стабильного транспортного сообщения в городе-герое.

Так, в газете "Сталинградская правда" 1959 года о недостатках городского транспорта читателям поведал депутат Краснооктябрьского райсовета депутатов трудящихся Ю.Мешин. Народный избранник проанализировал работу общественного транспорта в Сталинграде. Статья хорошо передает атмосферу того, что происходило в транспортной сфере города-героя спустя 14 лет после окончания Великой Отечественной войны.

"Наиболее распространенным и дешевым средством сообщения у нас является трамвай, - пишет депутат. - Но он зачастую вызывает справедливые нарекания пассажиров. Скорость движения его очень низкая. Очередность следования вагонов регулируется плохо: то они идут один за другим, то наступает длительный перерыв. Особенно долго приходится ждать трамвая в вечерние часы".

Сетует Ю. Мешин и на то, что подвижной состав городского трамвая вовремя не ремонтируется. "То и дело видишь вагоны, у которых неисправны входные двери, отсутствуют поручни. Некоторые вагоны идут со страшным скрежетом и дребезжанием: по-видимому, это результат слабого закрепления механизмов и недостаточной смазки ходовой части".

Отметим, что в 1959 году скоростного трамвая в городе не было. Решение о строительстве подземного участка под центром города с тремя станциями было принято лишь в 1976-м.













В статье 60-летней давности депутат останавливается и на проблемах конкретных трамвайных маршрутов. В частности, упоминается район Разгуляевки и жилгородка, где "особенно много упреков от пассажиров". "Здесь редкий день обходится без происшествий: либо вагон сошел с рельсов, либо отсутствует ток, либо служба движения путает сигналы, в результате чего два трамвая встречаются на одноколейном участке пути", - рассказывает депутат.

По его словам, неудовлетворительно в Сталинграде работает и автобус. "Разреженный график его движения создает перегруженность на линиях. Основная масса пассажиров заполняет автобус до отказа на конечных пунктах, а на промежуточных сесть в него иногда очень трудно. Остановки делаются в пределах 5-10 метров от установленного места. Бывают случаи движения автобусов без маршрутных указателей".

Изобличает товарищ Мешин и работу такси, заявляя, что она "полностью спущена на самотек". В качестве примера приводится ситуацию на привокзальной площади города-героя, где можно наблюдать "беспорядочную ловлю такси пассажирами". "А ведь можно так наладить дело, чтобы пассажиры и водители соблюдали очередность. Каждая машина должна строго по очереди подходить к единому месту посадки, как это делается в других городах страны", - предлагает депутат.

Серьезные претензии автор статьи высказывает транспортным организациям и горисполкому, которые, по его словам, "не изучают нужд населения, не знают, в каком направлении передвигаются наиболее крупные потоки пассажиров".

Удивляет народный избранник и своими смелыми предложениями, которые и в наши дни можно назвать просто фантастическими. "В ряде южных городов одним из средств сообщения является воздушный транспорт. Почему бы и в Сталинграде не открыть движение вертолетов для связи центра города с аэропортом или г. Волжским? Я считаю, что это реальная вещь, такой вопрос следует обсудить", - декларирует Мешин.

К слову, много интересного о работе общественного транспорта можно почерпнуть и в печатных СМИ 1983 года. Примечательно, что транспортные проблемы, которые существовали в Волгоградской области 36 лет назад, очень похожи на сегодняшние.

Так, в 1983 году на плохую работу автобусов в Среднеахтубинском районе пожаловались журналистам местной газеты жители г. Краснослободска. В своем письме люди сообщили, что вынуждены стоять на остановках по 30-40 минут в ожидании автобуса. "Так, 30 ноября ни одного автобуса мы так и не дождались, ехали на попутных машинах", - сообщают граждане. А группа учеников средней школы №3 Краснослободска, проживающая в хуторе Песчаном, заявляют, что вовсе вынуждены ходить в школу пешком в любую погоду. "Раньше нам было не так обидно, - пишут ребята, - руководство автоколонны №1732 ссылалось на отсутствие асфальтовой дороги. Сейчас положен асфальт, отведены даже площадки для остановок, а с автобусом все плохо. Расписание у него непонятное, ждем-ждем, теряемся в догадках".

С аналогичными проблемами сталкивались 36 лет назад и жители областного цента. "В часы "пик" на остановке автобуса №24, что идет на больничный комплекс, как правило, толпа, ждать его приходится подолгу. Еще есть маршрутное такси №6, которое в последнее время стало ходить лучше, но все равно нерегулярно. То густо, то пусто", - написал тогда в редакцию газеты один из читателей. Есть жалобы и на нерегулярное движение автобусного маршрута №59, который, заметим, возрожден и работает в наши дни. Недовольство у людей вызывало состояние остановочных павильонов либо их отсутствие. "Ни тебе крыши над головой, ни тебе скамеечки. Разве что к дереву прислониться или к столбу", - описывают волгоградцы свои муки в ожидании общественного транспорта на пересечении улиц Комсомольская и Советская.

Еще тогда, в далеком 1983 году из газет можно было узнать все о комплексной транспортной схеме города Волгограда. Отметим, что о КТС в наши дни активно заговорили перед чемпионатом мира по футболу, но, как оказалось, такие схемы разрабатывали в Волгограде еще три десятилетия назад.













Тогда шла речь о развитии трамвайных и автобусных маршрутов. В наши дни их называют "опорными". А в газете 1983 года, когда еще достраивали первую линию скоростного трамвая, говорили о планах по развитию второй очереди, которая, по словам главного архитектора Волгограда В. Масляева, проектируется до строящегося в то время Волгоградского госуниверситета.

Примечательно, что тогда в планах развития скоростного трамвая было продление линии от проспекта Ленина по продолжению улиц 7-я Гвардейская, Приозерная, им. 8-й Воздушной Армии "для дополнительной связи новостроек и больничного комплекса скорой помощи Дзержинского района с проспектом Ленина". Однако, как мы видим сегодня, некоторым планам осуществиться так и не удалось. Хотя многое из того, что было запланировано еще в СССР, все же стало реальностью. А построенные в те годы транспортные объекты до сих пор исправно служат современному поколению волгоградцев.



