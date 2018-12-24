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Сервис «МегаФона» поможет оптимально управлять транспортом

Телеком 24.12.2018 15:26 Реклама
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24.12.2018 15:26


«МегаФон» обновил сервис по контролю и оптимизации перемещения транспорта «Контроль автопарка». Сервис поможет компаниям увеличить срок службы транспортных средств, снизить расход топлива и количество штрафов, а также повысить культуру поведения на дорогах и дисциплинировать водителей.
«Контроль автопарка» теперь включает специальный модуль SafeDrive, в основе работе которого лежат скоринговые технологии. В бортовое устройство транспортного средства встроен датчик-акселерометр, который реагирует на изменения в движении, такие как резкое торможение или резкий старт.
Собранные данные передаются на платформу, которая создает прогнозные модели и составляет рейтинг вождения. Система рейтинга необходима, чтобы оценить риск возникновения ДТП, минимизировать возможность аварии или штрафов за нарушение правил дорожного движения. 
Обновление сервиса также включает интеграцию с топливными картами. Это исключает возможные «серые» схемы при платеже за бензин со стороны водителя. Диспетчеры или сотрудники, которые отвечают за эксплуатацию транспорта в компании, смогут проконтролировать, какое количество бензина водитель заливает в бензобак, и сколько за него платит.
Обновленный интерфейс сервиса позволяет управлять автопарком еще легче. Устанавливать программное обеспечение на компьютер необязательно: благодаря облачному сервису информация доступна на любом устройстве в веб-интерфейсе или в мобильном приложении. 
Решение облегчает работу и водителю: если раньше путевые листы нужно было заполнять вручную, то теперь все данные фиксируются автоматически. В случае, если автомобиль попадает в аварию, то детали происшествия возможно восстановить по показателям бортовой телематики. Это существенно упростит процесс взаимодействия со страховыми компаниями.
Также «Контроль автопарка» позволяет пользователю обеспечивать высокое качество перевозимой продукции и свести к минимуму риск ее порчи. Например, в случае перевозки продуктов, «Контроль автопарка» помогает контролировать температуру холодильной установки. Если датчик зафиксирует отклонение диапазона температуры от заданных параметров, диспетчер получит экстренное уведомление.
«По прогнозам аналитиков, к 2021 году в России, СНГ и Восточной Европе будет порядка 9 миллионов «подключенных» автомобилей[1]. Мы видим, что представители разных отраслей – от строительства до ритейла – уже остро ощущают необходимость интеграции цифровых решений, – прокомментировал Павел Иванченко, руководитель по внедрению и развитию M2M/IoT-решений «МегаФона». – Мы предлагаем комплексное решение, которое поможет гибко управлять всеми процессами, связанными с использованием автопарка: контролировать время доставки продукта и отклонение водителя от маршрута, регулировать использование транспорта в личных целях и вовремя пресекать нарушение правил дорожного движения. При этом, внедрение решения может помочь сэкономить на топливе до 30».
 
Дополнительная информация. Об услуге «Контроль автопарка»
Услуга актуальна для организаций любого масштаба и различных сфер промышленности. Решение позволяет контролировать маршрут перемещения автопарка в реальном времени, отслеживать пройденный километраж, время простоя и расход топлива. В бортовой блок транспортного средства входит телематический модуль ГЛОНАСС/GPS, который позволяет точно определять местонахождение автомобиля компании и корректировать его маршрут в любое время. Бортовой блок принимает сигнал от спутника, аккумулирует показания с дополнительных датчиков и по GSM-каналу передает данные на платформу услуги «Контроль автопарка».
 
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[1] Исследование Berg Insight. https://iotbusinessnews.com/2017/12/22/46798-installed-base-fleet-management-systems-russiacis-eastern-europe-will-reach-9-1-million-2021/
 

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