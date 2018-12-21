Происшествия 21.12.2018 17:04
544 2
21.12.2018 17:04
Трое мужчин, по уточненным данным, погибли при пожаре в хуторе Кругловка Нехаевского района области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном Следственном Комитете, деревянный частный дом выгорел полностью. А от останков тел мало что осталось — опознать личности довольно трудно.
Со слов соседей, которые и вызвали пожарных, двое из погибших мужчин — родные братья. Они часто приходили к хозяину сгоревшего дома и распивали с ним алкоголь. По предварительной информации, причиной трагедии стало именно неосторожное курение в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, ранее сообщалось о двоих погибших на этом пожаре.
Реклама
Популярное по теме
10.12.2018 22:44
15216 0
07.12.2018 09:29
10118 11
22.11.2018 21:00
14259 0
На «танцующем» мосту в Волгограде разбились три машины21.12.2018 15:13
Происшествия 21.12.2018 15:13
1112 2 Обсудить
Находившийся в федеральном розыске мужчина задержан в Волгограде21.12.2018 14:54
Происшествия 21.12.2018 14:54
884 5 Обсудить
Жительница Волгоградской области потеряла крупную сумму на покупке яиц в Интернете21.12.2018 14:30
Происшествия 21.12.2018 14:30
945 3 Обсудить
В Волгограде ищут невернувшуюся с прогулки женщину с инвалидностью21.12.2018 13:23
Происшествия 21.12.2018 13:23
1340 Обсудить
При пожаре в частном доме в Волгоградской области погибли два человека21.12.2018 11:54
Происшествия 21.12.2018 11:54
762 1 Обсудить
В Волгоградской области на трассе сгорел автомобиль21.12.2018 09:53
Происшествия 21.12.2018 09:53
2586 Обсудить
Иномарка снесла знак "Волгоград" на въезде в город и улетела в овраг20.12.2018 16:42
Происшествия 20.12.2018 16:42
5128 3 Обсудить
В Волгограде водитель фуры «забыл» свой груз на дороге: пострадала легковушка20.12.2018 14:50
Происшествия 20.12.2018 14:50
2241 1 Обсудить
В Волгограде прямо на улице у мужчины украли компьютер20.12.2018 13:27
Происшествия 20.12.2018 13:27
1809 1 Обсудить
Волгоградец за кражу 8 упаковок рыбы и сыра может получить 4 года тюрьмы20.12.2018 10:13
Происшествия 20.12.2018 10:13
1507 14 Обсудить
В Волгограде на пешеходном переходе микроавтобус сбил 9-летнего мальчика20.12.2018 09:44
Происшествия 20.12.2018 09:44
1653 0 Обсудить
В Волгограде неизвестные разбили стекло троллейбуса19.12.2018 17:49
Происшествия 19.12.2018 17:49
2190 7 Обсудить
В Волгограде с моторного завода вынесли металл на 100 тысяч рублей19.12.2018 14:59
Происшествия 19.12.2018 14:59
2665 8 Обсудить
В Волжском дворник опустошила банковскую карту доверчивой пенсионерки19.12.2018 12:23
Происшествия 19.12.2018 12:23
1633 0 Обсудить
Лже-врачи украли у волгоградской пенсионерки крупную сумму денег19.12.2018 10:52
Происшествия 19.12.2018 10:52
1315 0 Обсудить
Реклама