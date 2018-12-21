



Трое мужчин, по уточненным данным, погибли при пожаре в хуторе Кругловка Нехаевского района области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном Следственном Комитете, деревянный частный дом выгорел полностью. А от останков тел мало что осталось — опознать личности довольно трудно.

Со слов соседей, которые и вызвали пожарных, двое из погибших мужчин — родные братья. Они часто приходили к хозяину сгоревшего дома и распивали с ним алкоголь. По предварительной информации, причиной трагедии стало именно неосторожное курение в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее сообщалось о двоих погибших на этом пожаре.