Позади Новый год, который по традиции обернулся увеличением трат для многих семей. Вручены подарки, выпито шампанское, съедены остатки салата оливье – и теперь у жителей Волгоградской области есть несколько дней до окончания праздничных дней, чтобы задуматься, как планировать свою жизнь дальше с учетом удорожания жизни.

Итак, с 1 января 2019 года ставка НДС увеличилась с 18 до 20%. В связи с этим ожидается удорожание товаров и услуг.









С 1 января в Волгоградской области тарифы на коммунальные услуги увеличились на 1,7%. Второе повышение – на 2,4% - произойдет с 1 июля 2019 года. Всего за год тарифы вырастут в общей сложности на 4,1%. До сих пор тарифы ЖКХ индексировались только раз в год, с 1 июля. Разбивка на два этапа используется позволит не превысить средний уровень повышения платы за коммунальные услуги на уровне 4%, несмотря на повышение ставки НДС, заверяли власти.









С 1 января будущего года в Волгоградской области выросла с 5,9 рубля до 6,13 рубля за один квадратный метр в месяц и плата за капремонт многоквартирных домов.









С нового года вступили в действие новые тарифы на вывоз мусора. Плата будет взиматься, исходя из количества проживающих. Для жителей многоквартирных домов Волгоградской области предусмотрен тариф 114 рублей 92 копейки с человека, в частном домовладении — 113 рублей 25 копеек с человека в месяц.









С 1 января 2019 года проезд в четырех видах общественного транспорта Волгограда подорожал в среднем на 5 рублей. Повышение проезда коснулось трамваев, троллейбусов, автобусов и маршрутных такси. Неизменной осталась цена на проезд в скоростном трамвае – 25 рублей. Волгоградцы могут сэкономить на новом проезде 2 рубля, пользуясь картой «Волна».









А кому же прибавят в новом году?

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров должны увеличиться на 7,05%. В среднем размер увеличения страховых пенсий в Волгоградской области составит 906 рублей. Также неработающие пенсионеры, проживающие в сельской местности и проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, будут получать повышенную на 25% фиксированную выплату. В суммарном выражении это повышение составит 1333,55 рублей.









На этом, пожалуй, хорошие новости закончились. Так, Центробанк уже спрогнозировал рост уровня инфляции в 2019 году с 4 до 6% в пике. А в розничной торговле, транспорте и строительстве цены могут вырасти вообще на 8% относительно уровня 2018 года. При этом жители Волгоградской области уже перед новым годом почувствовали удорожание группы товаров. Учитывая, что в этом году начинает действовать пенсионная реформа, отодвинувшая выход на пенсию для женщин до 60 лет, а для мужчин – до 65 лет – поводов для праздничного настроения у жителей Волгоградской области останется немного.



