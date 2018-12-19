В Волгоградской области предпринимателя обвиняют в смерти ребенка в выгребной яме





Предприниматель из Быково ответит в суде за смерть шестилетнего ребенка, утонувшего в открытом септике у кафе в начале сентября этого года. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, 40-летняя жительница рабочего поселка Быково обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, обвиняемая на протяжении последних шести лет является владелицей продуктового магазина и расположенной там закусочной. Для нормального функционирования указанных объектов бизнеса в ноябре 2012 года женщина наняла рабочих и вырыла септик на прилегающей к торговой точке и кафе территории. 4 сентября она обнаружила, что на сточной яме отсутствует люк, в связи с чем попросила знакомого накрыть отверстие септика фрагментом древесно-стружечной плиты. Буквально на следующий день произошла трагедия – хрупкий лист ДСП не выдержал веса вставшего на него 6-летнего ребенка. Мальчик провалился в выгребную яму. Его тело обнаружили спустя четыре часа. Смерть малолетнего, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, наступила в результате утопления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Быковского района, направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии расследования свою вину в содеянном женщина категорически не признает.



