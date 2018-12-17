Общество 17.12.2018 12:34
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17.12.2018 12:34
Программа празднования новогодних и рождественских праздников утверждена в администрации Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы Волгограда, уже сейчас в районах города проходят различные праздничные мероприятия, которые продлятся вплоть до окончания новогодних каникул. Конкурсы, дискотеки, спектакли, ярмарки и шоу-программы, а всего в списке – почти 130 мероприятий – рассчитаны для горожан разных возрастов.
Например, в Красноармейском районе Волгограда 28 декабря пройдет парад Дед Морозов. А 26 декабря в ГДЮЦ состоится депутатская елка. К слову, в Волгограде это будет не единственным событием с участием народных избранников. Так, в Кировском районе организуют праздники для детей два депутата, столько же – в Краснооктябрьском районе. Кроме того, в некоторых районах состоятся елки глав администраций.
Площадками для празднования Нового года станут и территория Центрального рынка, где организуют шоу-программу «Новый год вместе с городом» в ночь с 31 декабря на 1 января. По традиции местом встреч горожан, которые не собираются спать в новогоднюю ночь, станет площадь Павших борцов. Здесь пройдет представление «Лаборатория новогодних чудес», которое закончится фейерверком.
Пассажирские предприятия Волгограда, кстати, как всегда, будут работать и в новогоднюю ночь. Соответствующие распоряжения о выделении дополнительного транспорта получили ПАТП №7 и «Метроэлектротранс».
Полная программа празднования в районах Волгограда - здесь
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