Общество

Глава МВД по Волгоградской области взял под личный контроль ситуацию в дачном обществе "Металлург"

Общество 15.12.2018 13:30
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15.12.2018 13:30

Полным беспределом называют члены садоводческого общества "Металлург" в Краснооктябрьском районе Волгограда  ситуацию, которая сложилась в их СНТ. Как заявила ИА "Высота 102" нынешний председатель  Людмила Трофимова, общим собранием садоводов  в августе текущего года дачники переизбрали правление и  его  председателя - Владимира Пунтусова. Однако вновь избранное правление не может приступить к работе, СНТ «Металлург» лихорадит до сих пор от действий бывшего председателя и  его ближайшего товарища  Алексея Прищепова. 
"До сегодняшнего дня новому правлению не передана бухгалтерия, техническая документация, происходит отключение электроэнергии на массиве СНТ, уничтожаются домашние животные, сыплются угрозы о расправе с нами и нашими близкими, и эти угрозы уже осуществляются, людей избивают, - рассказывает Людмила Владимировна.  - Обращались с коллективными заявлениями , чтобы прекратить эту вакханалию,  в правоохранительные органы: полицию,  прокуратуру Краснооктябрьского района, прокуратуру г. Волгограда, следственный комитет. Просили проверить деятельности бывшего председателя, ведение его финансовой деятельности, образование значительной задолженности перед поставщиками энергоресурсов и иными финансовыми нарушениями.  Толку нет". 
Более того, в октябре был избит Прищеповым садовод  Сергей Левченко, его  госпитализировали  в травматологическое отделение клинической больницы №4» г. Волгограда  в тяжелом состоянии с территории СНТ «Металлург». Он  обратился в полицию с заявлением, в котором рассказал, цитируем, что "такие факты не единичны. В сентябре группа мужчин  избила садовода-пенсионера, который так же, как и я, высказал недовольство непрозрачностью финансовой ситуации в садоводческом обществе, неумением руководителей управлять членскими взносами и излишними тратами коллективных средств не по назначению". 
Тем не менее, как утверждают дачники, до настоящего времени никакого наказания не понес ни бывший председатель СНТ«Металлург» Пунтусов, ни его товарищ Прищепов.  Более того, никто из сотрудников силовых ведомств не стал проводить проверки  и вникать в суть неправомерной деятельности в период 16-летней деятельности председателя СНТ. 
Людмила Трофимова  утверждает, что "терпение людей -  на грани, поэтому люди  были вынуждены просить депутата Волгоградской облдумы Михаила Таранцова сделать депутатский запрос по всем случаям  наших обращений для содействия нормальной работы и проживания". 
Редакция ИА "Высота 102" обратилась за комментарием к депутату Таранцову. Как говорит парламентарий, он ознакомился с материалами, которые ему предоставили дачники,  и обратился к руководителю МВД по региону Александру Кравченко. 
"Люди, действительно,  давно бьют тревогу, но, к сожалению, до настоящего времени не снижена острота проблем, остающихся в СНТ «Металлург». Они по-прежнему остаются  неразрешенными, что приводит к разрастанию конфликтной ситуации между членами СНТ, садоводами и бывшим руководством правления товарищества, - говорит законодатель -  Остаются тяжелыми последствия неправомерной финансовой деятельности бывшего руководителя Пунтусова, отсутствие на протяжении  ряда лет  проверок ревизионной комиссии с предоставлением отчетности перед членами СНТ«Металлург» о расходовании финансовых средств. Повис вопрос с избиением  дачников. Хочу отметить, что руководитель Главка МВД  Александр Кравченко, которому я передал коллективное заявление граждан и документы   - это более 50 страниц, -  обещал  взять под личный контроль ситуацию в дачном обществе. Она там,  действительно, накалена до предела", - заключил Михаил Таранцов. 
Редакция будет следить за ситуацией. 

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