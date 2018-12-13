Первый зампрокурора Волгоградской области возвращается на Алтай

Общество 13.12.2018 17:53
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13.12.2018 17:53
Первый заместитель прокурора Волгоградской области Александр Руднев может покинуть пост. Сегодня в Алтайское краевое заксобрание поступило представление генпрокурора России о согласовании его кандидатуры для назначения на должность прокурора Алтайского края. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт парламента региона. Депутаты рассмотрят документ и примут решение в течение 30 дней.
Александру Рудневу 44 года. В органах прокуратуры служит 22 года. Алтайский край для него не чужой. Начинал свой трудовой путь он именно в этом регионе с должности помощника межрайонного природоохранного прокурора. Впоследствии работал в районной, затем в региональной прокуратуре. В 2010 году Руднев, уже будучи начальником управления в краевом надзорном органе, был назначен первым заместителем прокурора Волгоградской области.
Фото: volgoproc.ru
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