Первый зампрокурора Волгоградской области возвращается на Алтай





Первый заместитель прокурора Волгоградской области Александр Руднев может покинуть пост. Сегодня в Алтайское краевое заксобрание поступило представление генпрокурора России о согласовании его кандидатуры для назначения на должность прокурора Алтайского края. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт парламента региона. Депутаты рассмотрят документ и примут решение в течение 30 дней.

Александру Рудневу 44 года. В органах прокуратуры служит 22 года. Алтайский край для него не чужой. Начинал свой трудовой путь он именно в этом регионе с должности помощника межрайонного природоохранного прокурора. Впоследствии работал в районной, затем в региональной прокуратуре. В 2010 году Руднев, уже будучи начальником управления в краевом надзорном органе, был назначен первым заместителем прокурора Волгоградской области.

Фото: volgoproc.ru