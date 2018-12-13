Похитителям бизнесмена из Волгограда дали 51 год колонии на четверых

Расследования 13.12.2018 14:53
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13.12.2018 14:53
Вынесен приговор в отношении четверых человек, признанных виновными в похищении волгоградского бизнесмена с требованием 20-миллионного выкупа. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Волжском городском суде, за похищение человека, разбой, вымогательство и хранение огнестрельного оружия двоим назначено по 14 лет колонии строгого режима, одному - 16 лет колонии особого режима. Один фигурант получил 7 лет колонии строгого режима за пособничество в вымогательстве.
Согласно материалам уголовного дела, в мае 2017 года трое лиц, вооружившись двуствольным охотничьим ружьем, патронами к нему и выкидным ножом, прибыли на автомобиле к дому потерпевшего в Дзержинском районе Волгограда. Когда бизнесмен вышел на него напали, а затем, угрожая оружием и причинив телесные повреждения, насильно поместили в автомобиль. Там у него забрали два сотовых телефона, деньги в сумме 60 тысяч рублей и электронный ключ от автомобиля.
После этого, они связали потерпевшему руки скотчем, надели на голову полиэтиленовый пакет, чтобы тот не запомнил маршрут следования, стали перемещаться на автомобиле, делая периодические остановки, во время которых, с целью подавления воли потерпевшего к сопротивлению, наносили ему удары руками и лопатой по голове и туловищу.
Бизнесмена они доставили на заранее подготовленную для этого квартиру, а затем потребовали связаться в кем-либо из родственников для подготовки выкупа за освобождение в размере 20 миллионов рублей, что и было ими сделано. Оружие они спрятали в квартире своего родственника, которого, с его согласия, вовлекли в свой преступный план в качестве пособника, отведя ему роль получателя выкупа от родственников потерпевшего.
Троих задержали в ходе передвижения на автомобиле по Волжскому. Позже было установлено место нахождения похищенного бизнесмена. При этом один из похитителей, охранявший потерпевшего в квартире, при прибытии сотрудников полиции выпрыгнул из балкона квартиры, находящейся на пятом этаже.
В ходе судебного разбирательства все четверо подсудимых вину в предъявленном обвинении не признали. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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