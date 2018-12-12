Сегодня в больнице Тракторозаводского района города скончался 81-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, пенсионер попал под колеса машины в прошлую субботу. В тот момент, когда он переходил улицу Александрова по пешеходному переходу, его сбил автомобиль «Лада 213100».

Мужчину привезли в больницу с переломом голени и шейки бедра. Но сегодня пенсионер скончался.