



Приговором Тракторозаводского районного суда Волгограда бывший ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области Вадим Мусонов признан виновным в получении взятки в значительном размере за незаконное бездействие (п.«б» ч.3 ст.290 УК РФ). Об этом сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Мусонов предложил представителю владельца кафе в Дубовском районе Волгоградской области за 30 тыс рублей не проводить проверку в заведении. В случае отказа сотрудник Роспотребнадзора угрожал привлечением к административной ответственности, вплоть до инициирования закрытия пункта общественного питания.

Коммерсант сообщил о поступившем незаконном предложении в правоохранительные органы. Под контролем правоохранительных органов деньги были переданы Мусонову 25 мая 2018 года в одном из кафе Тракторозаводского района Волгограда, после чего он был задержан.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОЭБ и ПК ОП-1 УМВД по г.Волгограду. Расследование уголовного дела проводилось СО по Тракторозаводскому району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии бывший сотрудник Роспотребнадзора не признал.