Расследования 11.12.2018 10:51
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11.12.2018 10:51
Приговором Тракторозаводского районного суда Волгограда бывший ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области Вадим Мусонов признан виновным в получении взятки в значительном размере за незаконное бездействие (п.«б» ч.3 ст.290 УК РФ). Об этом сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Мусонов предложил представителю владельца кафе в Дубовском районе Волгоградской области за 30 тыс рублей не проводить проверку в заведении. В случае отказа сотрудник Роспотребнадзора угрожал привлечением к административной ответственности, вплоть до инициирования закрытия пункта общественного питания.
Коммерсант сообщил о поступившем незаконном предложении в правоохранительные органы. Под контролем правоохранительных органов деньги были переданы Мусонову 25 мая 2018 года в одном из кафе Тракторозаводского района Волгограда, после чего он был задержан.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОЭБ и ПК ОП-1 УМВД по г.Волгограду. Расследование уголовного дела проводилось СО по Тракторозаводскому району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии бывший сотрудник Роспотребнадзора не признал.
С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения, Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил Мусонова к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено в течение 3 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий. Приговор в законную силу не вступил. До вступления приговора в законную силу мера пресечения Мусонову, в виде заключения под стражу, оставлена без изменения.
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