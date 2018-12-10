В Волжском злоумышленники пытались похитить терминал оплаты



Двое мужчин пытались похитить терминал оплаты сотовой связи в торговом павильоне города Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе управления Росгвардии по региону, злоумышленники сняли терминал под предлогом замены, но сработала сигнализация.

Далеко скрыться одному из подозреваемых не удалось. Автопатруль Росгвардии задержал мужчину на выезде из города. В багажнике машины и был обнаружен похищенный терминал. З а рулем автомобиля находился 30-летний и ранее судимый за кражу мужчина.

Сейчас идет розыск соучастника преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



