Впал в кому 19-летний пассажир машины, перевернувшейся на трассе Волгоград – Астрахань

Общество 10.12.2018 15:05
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10.12.2018 15:05
Сегодня ночью на 290-м километре трассы Волгоград – Астрахань перевернулся автомобиль. Как сообщает ИА «Астрахань 24» со ссылкой на региональное УМВД, 20-летний водитель за рулём автомобиля «Иж» не учёл сложные метеоусловия и не справился с управлением. В результате аварии пострадали два пассажира. 19-летнего молодого человека госпитализировали в состоянии комы с открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода и основания черепа, а также ушибом головного мозга и рваными ранами. Второго 18-летнего пассажира доставили в больницу с множественными ушибами. По факту произошедшего сотрудники ГИБДД проводят проверку.
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