В Дзержинском районе Волгограда временно ограничивается движение транспорта

С 8:00 8 июня до 20:00 9 июня в период ремонтных работ на газопроводе будет временно ограничено движение транспортных средств в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает пресс-служба мэрии, нельзя будет проехать по улице Ангарской в границах улиц П.Осипенко – Раздольная. Объезд автотранспорта - по улице П.Осипенко, Раздольной.
В то же время будет прекращено движение транспорта по улице Жирновской на пересечении с ул. П.Осипенко. Объездной маршрут будет организован по улице Полоненко, П.Осипенко.