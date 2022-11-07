Владимир Путин наградил главу облздрава Анатолия Себелева

Президент России Владимир Путин подписал Указ, которым представил к высокой награде председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолия Себелева. Как сообщает ИА «Высота 102», документ глава государства подписал 4 ноября.

Согласно Указу, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Анатолий Себелев отмечен за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, что Анатолий Иванович был утвержден в должности руководителя облздрава 27 декабря 2017 года. Председатель профильного комитета Волгоградской облдумы Наталья Семенова, комментируя тогда назначение, назвала его «удивительно порядочным человеком».

Анатолий Себелев закончил Саратовский медицинский институт. По образованию – военный врач. Почти 20 лет служил в ВС СССР. На должность заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области был назначен в 2004 году.