



С 30 сентября по 2 октября в Москве на площадке Национального центра «Россия» пройдёт первый Форум директоров школ. Волгоградскую область на нём представят четыре руководителя образовательных организаций, прошедшие конкурсный отбор среди пяти тысяч заявок.

В Форуме примут участие 300 директоров гимназий, лицеев, городских и сельских школ, а также коррекционных образовательных организаций из всех регионов страны. Участники были определены по итогам конкурсного отбора.

В числе участников – директор Клетской средней школы Наталья Алифанова, директор школы № 103 Советского района Волгограда Анна Григорьянц, директор школы № 16 Краснооктябрьского района Волгограда Иван Митронов, директор школы № 77 Кировского района Волгограда Алексей Лебедев.

– Самое главное для меня – это новые знакомства. Как известно, истина рождается в споре, а для продуктивного диалога всегда нужна «свежая кровь». Мне очень хочется встретить людей с другим опытом, обсудить с ними свои идеи, услышать их мнения и вместе найти лучшие решения. Это отличная возможность проверить себя, получить обратную связь и понять, куда двигаться дальше. Конкурс стал мощным стимулом меняться к лучшему, – поделился своими ожиданиями Алексей Лебедев.

Форум проводится по поручению Президента Российской Федерации. Его ключевая задача – объединить лидеров общего образования для обсуждения стратегических направлений развития школы, повышения её конкурентоспособности и воспитания гармонично развитой личности на основе традиционных духовно-нравственных ценностей народов России. Оператором проекта является Фонд гуманитарных проектов, стратегическим партнёром выступает «Диалог Регионы».

На участие в Форуме поступило около пяти тысяч заявок. Наиболее активными регионами стали Краснодарский край, Республика Саха (Якутия), Самарская, Ростовская и Свердловская области. При отборе эксперты оценивали профессиональные компетенции кандидатов и представленные управленческие практики, отдельное внимание уделялось видеовизиткам.

Для руководителей, не вошедших в состав очных участников, предусмотрен онлайн-формат. Регистрация на заочное участие открыта до 30 сентября по ссылке.

В программе Форума – образовательные, дискуссионные и культурные мероприятия. Основными темами станут современные подходы к воспитательной работе, формирование гражданственности и патриотизма, а также актуальные вопросы управления образовательными системами. Экспертами выступят ведущие российские специалисты в сфере педагогической науки и практики.