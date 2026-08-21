



Свыше двух тысяч многодетных семей Волгоградской области получили компенсацию за платное обучение детей по программам среднего профессионального образования с 2024 года, почти 600 из них — в этом году. Как рассказали в региональном комитете социальной защиты, данная мера поддержки действует в регионе уже третий год и позволяет вернуть от 50% до 100% потраченных средств.

Напомним, выплата предоставляется ежегодно по завершении учебного года. Прием заявлений за прошедший 2025/2026 учебный год продлится до 30 сентября. Если по итогам обучения студент получил оценки «отлично» по всем учебным дисциплинам образовательной программы, выплата увеличивается до 100%.



Справка. Право на такую меру поддержки имеют дети из многодетных семей, впервые получающие среднее профессиональное образование по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации, расположенной на территории Волгоградской области, по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.



Фото администрации Волгоградской области