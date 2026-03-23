Телефоны волгоградцев хотят включить в реестр IMEI





В России предлагается создать реестр IMEI мобильных устройств и устройств, имеющих возможность подключения к мобильному интернету. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление замглавы Минцифры Дмитрия Угнивенко. В случае его внедрения волгоградцев, как и всех россиян, ожидают новшества. В ведомстве считают, что такой реестр может создать серьезные проблемы для торговцев контрафактом и серых импортеров.

IMEI – это база уникальных идентификационных номеров мобильных устройств. Ее хотят внедрить уже в следующем году.



- В случае, если мы создадим эту базу и привяжем их к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок, - обнадежил Угнивенко.





