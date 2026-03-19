Ветеранам СВО стало проще открыть свое дело





Ветеранам СВО с 2026 года на упрощенных условиях стал доступен соцконтракт для развития собственного дела. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

- Забота о защитниках и их родных - это наша общая ответственность. Они должны получать всю предусмотренную поддержку в полном объеме и своевременно, - заявил Мишустин.

Также премьер-министр подчеркнул, что комплекс мер помощи для ветеранов продолжает постоянно расширятся.

Напомним, что в Волгоградской области действуют льготы для участников СВО и их семей, в том числе и налоговые.