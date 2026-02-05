14 волгоградских ученых получили благодарности облдумы





В Волгоградской облдуме состоялось награждение ученых и преподавателей вузов. Как сообщили в регпарламенте, 14 представителей научной школы получили благодарственные письма облдумы. Награждение состоялось на торжественном приеме, посвященном Дню российской науки.

На мероприятие были приглашены ректоры и представители профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций Волгоградской области.



О своих научных достижениях в ходе торжественного приема в облдуме также рассказали руководители Волгоградского государственного технического университета, Волгоградского государственного аграрного университета, Волгоградской академии МВД РФ, Волгоградского государственного университета, Волжского института экономики, педагогики и права, Волгоградской государственной консерватории имени П.А.Серебрякова.



Справка. В Волгоградской области на развитие научно-технической и инновационной деятельности ежегодно из регионального бюджета и федеральных фондов выделяется более 50 млн рублей. В настоящее время в Волгоградской области работают 12 высших образовательных учреждений, 14 филиалов вузов и 14 НИИ, в которых занимаются научно-исследовательской деятельностью 3,5 тысячи сотрудников.



Фото Волгоградской облдумы



