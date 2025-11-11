



Красным днем календаря разрекламированная «черная пятница» становится не только для фанатов шопинга, но и для владельцев торговых сетей. Потенциальных покупателей завлекают крупными вывесками и предложениями, которые, конечно, доступны «только сегодня и только сейчас». Правда, реальная практика показывает, что такая подготовка уже не вызывает былого ажиотажа и не приносит предпринимателям большой выручки.

Возможно ли сэкономить в «черную пятницу»? По какой причине живому и эмоциональному походу по магазинам многие волгоградцы предпочли шопинг в два клика? И почему у загруженных жителей мегаполисов покупки стали не только потребностью, но и новым видом досуга? Ответы на эти вопросы – в материале ИА «Высота 102».





Толпы женщин, готовых потратить неприличные суммы на новые платья или двадцатую пару туфель, стоят у входа в магазин и буквально отсчитывают минуты до его открытия. Эту классическую сцену из фильмов наверняка можно назвать материализовавшейся мечтой любого предпринимателя. Но на деле в нынешнюю «черную пятницу», а точнее в «черный вторник» торговые павильоны хотя и не пустуют, но все же и не ломятся от числа покупателей. Классический будний день, которому предъявляют чрезмерно завышенные требования.

– Былого ажиотажа у нас, увы, нет. Большинство покупателей даже не спрашивают про приближающуюся акцию, хотя мы к ней активно готовимся, – рассказывает администратор одного из сетевых магазинов в Волгограде. – Не скажу, что продаж нет вовсе. Но, к примеру, зашедшая сегодня девушка купила одну рубашку, а не рубашку и трое пар джинсов, как это нужно для выполнения нашего плана.

«Такое же, но с перламутровыми пуговицами»

Продавцы признают, что в последние годы их серьезным конкурентом, перетягивающим на себя солидную часть одеяла, стали популярные маркетплейсы.

– На самом деле «черные пятницы» не так уж безнадежны. Но здесь многое зависит от категории товара. Если магазин специализируется на джинсах, то сегодня он продаст их дешевле, чем на предновогодней распродаже. А если его фишка – платья и теплые вязаные вещи, то планировать покупки лучше всего накануне праздников, так как уже в январе – феврале на полках появится весенняя коллекция, – продолжает сотрудник магазина. – Хотя, по правде говоря, волгоградцы уже давно нашли другой способ экономии. Прямо в примерочной многие фотографируют вещи и после ищут такие же на маркетплейсах. И, в принципе, здесь все очевидно – товар, который в нашем магазине стоит пять тысяч рублей, они с большой долей вероятности найдут тысячи за три. Не нужно никаких тебе «черных пятниц». Из-за этого давления онлайн-магазинов их «живые» коллеги не всегда выдерживают конкуренции. На наших глазах падали даже те сети, которые выдержали время пандемии и справились с последствиями санкций…





Слова волгоградских продавцов-консультантов подтверждают сразу в нескольких пунктах выдачи заказов. В сегодняшнем дневном «штиле» сотрудники ПВЗ популярных маркетплейсов видят временное затишье перед надвигающейся бурей.

– Пока еще спокойно, но к концу недели, когда нам начнут приходить товары, купленные в «черную пятницу», люди будут стоять едва ли не на входе. Эта карусель покупок начинается с середины ноября и заканчивается только к самому Новому году, – отмечает работница ПВЗ в Кировском районе.

«Все бегут, и я бегу»

Волгоградский психолог Дина Зиновьева называет «черную пятницу» одной из самых удачных акций маркетологов, пробуждающей в покупателе древнего охотника.

– У человека есть древние инстинкты, ориентированные на охоту и собирательство. Желание не упустить свою добычу и, более того, взять ее с максимальной выгодой дают ощутимые результаты для маркетологов, – рассуждает кандидат психологических наук. – К тому же, мы очень подвержены эффекту толпы – все бегут, и я бегу. Если все люди находятся там, то почему я остаюсь здесь? Механизмами древних структур мозга управлять очень сложно: человек ведется на инстинкты, реализует свой азарт и получает порцию дофамина от победы в некой игре.





На фоне активной рекламы горожане оценивают не столько полезность своей покупки, сколько выгаданную пользу для кошелька.

– Мозг оценивает не то, что я потрачу пять тысяч, а то, что сэкономлю четыре. То есть нам кажется, что мы получаем достаточно приличную выгоду, – комментирует психолог. – Новая кора мозга – префронтальная – говорит нам о том, что мы чудесным образом экономим собственные деньги. У покупателя возникает ощущение того, что он очень умен, экономен, находчив и рационален. К тому же, у него возникает ощущение контроля событий, что в свою очередь повышает самооценку.

Для того, чтобы поход по магазинам или онлайн-покупки не ударили по собственному бюджету, психолог советует волгоградцам заранее составить список и использовать тактику «охлаждения» - посмотреть на отложенные в корзину вещи на следующее утро.

– Несомненно, в «черную пятницу» можно получить некоторую выгоду. Но важно понять, нужны ли нам вообще эти вещи? Самая простая тактика в этом случае – составить список покупок, положить товар в корзину и позже посмотреть на него свежим взглядом. Если вы не забудете о нем ни завтра, ни через три дня, ни через неделю, значит, он действительно вам нужен. Пускай не материально, а эмоционально. Если же желание обладать новым товаром испарилось на следующее утро, значит, вы уберегли себя от импульсивной покупки, – заключает Дина Зиновьева. – К слову, с помощью множества приложений пользователи имеют возможность отследить изменение цены на конкретную вещь. Проведите анализ – вполне возможно, что предлагаемая сегодня скидка окажется обычным «мыльным пузырем».