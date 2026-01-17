В ЦПКиО из КНР привезли 30-тонные колонны для гигантского колеса обозрения





Сегодня, 17 января, в Центральный парк Волгограда прибыла вторая партия элементов 120-метрового вантового колеса обозрения. 30-тонные колонны привезли из города Шеньян КНР. Всего в Волгоград из Китая будет доставлено 27 грузовых автомобилей с деталями гигантского аттракциона, рассказали в парке.

Чтобы выгрузить оборудование таких размеров, понадобился кран грузоподъемностью 75 тонн.



Ранее был устроен фундамент для будущего аттракциона, состоящий из 100 свай, расположенных на глубине 20 метров под землей. Они прошли успешные испытания на прочность в специализированной организации.



Следующая «посылка» из Китая весом 1200 тонн будет состоять из вантов, окружности и капсульных кабинок.



Фото ЦПКиО



