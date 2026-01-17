Общество

«Российский детский Дед Мороз» объединил 8 тысяч волгоградцев

В Волгоградской области подвели итоги акции «Российский детский Дед Мороз», которая стала одной из самых массовых.  По информации регионального комитета молодежной политики, всего за период новогодних праздников было проведено более 600 мероприятий, в которых приняли участие более 8 тысяч человек.  Они посетили 396 организаций региона и поздравили боле 1,5 тысячи человек, работающих в новогодние праздники.

Поздравления принимали врачи и медсестры, сотрудники МЧС и полиции, военнослужащие, работники коммунальных служб, водители общественного транспорта, сотрудники приютов для животных, почтальоны, курьеры и многие другие.

Организовало акцию Движение первых. Взрослые и дети поменялись местами – именно юные жители региона дарили открытки, вязаные вещи, домашнюю выпечку, поделки и новогодние игрушки тем, кто в праздники оставался на рабочем посту.

Фото администрации Волгоградской области

