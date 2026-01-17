50 мест для крещенских купаний откроют в Волгоградской области





На территории Волгоградской области определено более 50 мест для крещенских купаний. По данным Роспотребнадзора, который проверил воду в оборудованных купелях, она соответствует нормам и не содержит возбудителей кишечных инфекций.

В настоящее время работа по обследованию дна водоемов фактически закончена.

В Волгограде, напомним, согласованы следующие места обустройства крещенских купелей:



- Тракторозаводский район: правый берег р. Волги, п. Спартановка, напротив отеля «Старт» (ул.им.Грамши,4);



-Краснооктябрьский район ул. Матевосяна, 16 (территория яхт-клуба «Пилигрим»);



- Дзержинский район: пруд Ангарский ул. Ангарская, 99;



- Советский район: набережная правый берег реки Волги в районе набережной Тулака (мкр. № 201);



- Кировский район: правый берег р.Волги, набережная им. Высоцкого;



- Красноармейский район: нижняя терраса набережной р. Волга у монумента В.И.Ленина.



Власти районов Волгоградской области принимали решение о проведении крещенских купаний, исходя из местной обстановки. В некоторых муниципалитетах мероприятия отменили – из-за неблагоприятной обстановки на водоемах, а также из-за вспышки простудных заболеваний.



В РПН между тем напоминают, что купание в ледяной воде запрещено для людей с ослабленным здоровьем.







