Сотрудник ДПС с волгоградцами вытолкал заглохший на перекрестке Mercedes

В Волгограде 16 января инспектор ДПС вместе с другими водителями вытолкнул на обочину заглохший посередине перекрестка белый Mercedes. Очевидцы сообщили, что это произошло на улице Калинина при спуске на Нулевую продольную в Ворошиловском районе.

- Mercedes заглох посередине перекрестка, перегородив проезд другим автомобилям. Сотрудник ГАИ, который оказался поблизости, начал толкать иномарку на обочину. Ему помогали другие неравнодушные водители. Сообща справились быстро, - рассказали ИА «Высота 102» местные жители, которые невольно оказались свидетелями этой ситуации.

Напомним, что сегодня в Волгограде 13 градусов мороза, которые, как утверждают погодные сервисы, ощущаются как -18 из-за ветра.

Фото читателей ИА «Высота 102»





